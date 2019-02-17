الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واستنظم الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" يوم الثلاثاء المقبل، معرض "رحلة لون" للفنان التشكيلية شعاع الدوسري، والأمسية الثقافية "العلاقة بين الفن التشكيلي ودور الإعلام" للإعلامي عبد العزيز العيد، ضمن نشاط مبادرة الجمعية "رواق جسفت"، وذلك في مقر الجمعية بالرياض.وأكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الدكتورة منال الرويشد على اهتمام الجمعية بدور الاعلام وعلاقته بالفن التشكيلي والفنانين التشكيليين، وحرصها على إثراء المجتمع المحلي من خلال الأنشطة الثقافية والفكرية لتنمية الوعي الفني لدى المجتمع، إضافة إلى دورها الفاعل في المشهد الثقافي بتنفيذ نشاط أسبوعي فني ثقافي منبري لفنانين تشكيلين ومثقفين وإعلاميين لهم صله بالفن التشكيلي وتوطيد العلاقات في الوسط الثقافي التشكيلي بين الفنانين وتعريف الشباب بالرموز في الفن التشكيلي.وأضافت أن البرنامج سيضم مشاركة لرسام الكاريكاتير عيسى التميمي سيتحدث فيها عن تجربته " جدارية كاريكاتيرية "، كما تشارك الفنانة التشكيلية تهاني الفارس من أصحاب الهمم العالية بعرض مجموعة من أعمالها.مما يذكر أن "رواق جسفت" يقام كل ثلاثاء ويستمر لمدة شهرين، ويقدم اسبوعيا عروضا ثقافية متنوعة ويختار ضيوفا لعرض ثقافة وفكر يتصل بالفن التشكيلي.// انتهى //11:37ت م0051