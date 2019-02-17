إسلام آباد 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم الاستعدادات الإستثنائية في باكستان لاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - في زيارة سموه المقررة اليوم إلى إسلام آباد.وأشارت الصحف إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سيكون في مقدمة مستقبلي سمو ولي العهد وإطلاق 21 طلقة مدفعية في العاصمة إسلام آباد ترحيباً بوصوله - حفظه الله -.وتطرقت إلى سيطرة أنباء زيارة سمو ولي والعهد على الإعلام الباكستاني الذي أبرز شخصية سموه، وسلط الضوء على العلاقات التاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية مع باكستان والوقفات التي وقفتها المملكة مع الشعب الباكستاني في كل المحن والأوقات الصعبة.ولفتت الانتباه إلى محاولة الهند تحميل باكستان مسؤولية الهجوم الذي استهدف قافلة عسكرية في الجانب الهندي من إقليم كشمير، ورفض باكستان للدعاية الهندية في هذا الشأن.وتناقلت محاولة إيران إقحام باكستان في الهجوم الذي استهدف الحرس الثوري في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران .وتابعت تطورات عملية السلام الأفغانية، والجهود الإقليمية والدولية الجارية لدعم المصالحة الأفغانية.وفي الشأن الدولي تابعت صحف باكستان محاولات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.// انتهى //11:48ت م0054