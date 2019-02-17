الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، انطلاق ملتقى لقاءات الرياض 2019 بالشراكة مع القطاع الخاص، خلال الفترة من 26 إلى 28 جمادى الآخرة الجاري، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.ويأتي انعقاد الملتقى، للتعريف بخدمات الصندوق وبرامجه الموجهة للمستفيدين في سوق العمل، وتأهيل القوى العاملة الوطنية لضمان استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل من خلال تقديم خدمات دعم التدريب ودعم التوظيف ودعم ريادة الأعمال وخدمات الإرشاد المهني للطلاب والطالبات، إضافة إلى دعم أصحاب المنشآت لتحقيق التوطين والاستدامة.ويمكن للمنشآت الراغبة بالمشاركة في الملتقى، طرح الفرص الوظيفية لديها من خلال زيارة الرابط: https://www.taqat.sa/web/employer/eliqaatmanagement.ويستهدف الملتقى، الطلاب والطالبات "في المرحلة الثانوية وما فوقها"، والباحثين عن العمل، وموظفي القطاع الخاص، ورواد الأعمال، ومنشآت القطاع الخاص.ويصاحب الملتقى معرض لتوظيف الباحثين عن عمل بالمنشآت المشاركة الراغبة بالتوظيف، وورش عمل توعوية للمشاركين ومحاضرات وندوات مختلفة.وحدد الملتقى، عدة مسارات للفئات المستهدفة، كمسار رواد الأعمال، الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب السعودة وتهيئة بيئة العمل لهم، ومسار الباحثين عن العمل، الذي يهدف إلى توجيه وارشاد الباحثين عن العمل و مساعدتهم في إيجاد الفرص الملائمة، ومسار الموظفين، الذي يدعم الموظفين على رأس العمل من خلال التوعية و التطوير والتدريب للتقدم في المسار الوظيفي.في حين يقدم مسار الطلاب، الإرشاد المهني للطلاب في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل، بينما يستهدف مسار أصحاب العملالتوعية و تقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب السعودة و تهيئة بيئة العمل لهم.// انتهى //11:49ت م0055