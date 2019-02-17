الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأنهت إدارة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنفيذ 1355 برنامجًا تدريبيًا لموظفي وموظفات المؤسسة العام الماضي 2018م، إذ بلغ عدد الموظفين الملتحقين بالبرامج التدريبية 10585 موظفًا وموظفة. محققة بذلك نسبة رضا من المستفيدين على البرامج بنحو 90%، وبلغ عدد المقاعد التدريبية 32332 مقعدًا تدريبيًا.وأكد نائب محافظ المؤسسة للخدمات المساندة الدكتور خالد أبا الخيل على الدور الكبير لهذه البرامج في صقل مهارات الموظفين، وسعي المؤسسة المتواصل للتطوير وتوفير البيئة التدريبية المناسبة وفقا لأعلى المعايير الممكنة، مشيداً في الوقت ذاته بالأرقام التي تحققت خلال العام الماضي من خلال البرامج التدريبية والإقبال عليها من قبل الموظفين.وأوضح مدير إدارة التدريب عبدالرحيم المالكي أن أعداد الملتحقين توزعت على خمسة محاور تدريبية، متمثلة في البرامج الداخلية المنفذة بوحدات المؤسسة بجميع مناطق المملكة وبرامج منسوبي إدارات العموم، وكذلك برامج التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والحكومي، والبرامج الموجهة لفئة القيادات الإشرافية والمساندة، مضيفاً أن نسبة أعداد الموظفين الذكور الحاصلين على البرامج التدريبية قد بلغت 88%، فيما حققت نسبة الإناث 12% من نسبة المشاركين على البرامج التدريبية.يذكر أن منطقة الرياض قد تصدرت أعداد الملتحقين بواقع 8838 مقعدًا تدريبيًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 5119 مقعدًا تدريبيًا، وفي المرتبة الثالثة جاءت المنطقة الشرقية بواقع 3495 مقعدًا تدريبيًا، وبلغت نسبة الموظفين الملتحقين بالبرامج التدريبية من إجمالي موظفي المؤسسة 75%.// انتهى //11:50ت م0057