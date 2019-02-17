طرابلس 12 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسدعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كل الأطراف الليبية للالتفاف حول الجهود الرامية لإنهاء معاناة الشعب الليبي، وتوحيد الصفوف للخروج من دائرة الأزمة، وذلك مع حلول الذكرى الـ8 لثورة الـ17 من فبراير.وأشارت البعثة في بيان مقتضب لها اليوم إلى ضرورة الانتقال بخطى واثقة نحو بناء الدولة القادرة وتكريس قيم الديمقراطية في ربوع ليبيا.وتحيي ليبيا اليوم الذكرى الثامنة لثورة فبراير باحتفالات في العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية.// انتهى //11:51ت م0058