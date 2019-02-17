بريدة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأطلقت الأحوال المدنية بمنطقة القصيم حملتها الميدانية للخدمات المتنقلة بداية من اليوم ولمدة خمسة أيام، وذلك عبر التواجد في 25 جهة حكومية بمختلف مدن ومحافظات المنطقة، وذلك في إطار تفعيل مبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة القطاعات الحكومية والخاصة.وخصصت الأحوال المدنية بمنطقة القصيم خدمات وحداتها المتنقلة في مدنية بريدة للنساء وعلى مدار أربعة أيام بداية من اليوم، في عددٍ من المدارس الثانوية "للبنات"، فيما تتواجد وحدات أخرى في محافظة عنيزة لخدمة العديد من المدارس المتوسطة والثانوية للبنات أيضًا وعلى مدار خمسة أيام.وفي محافظة البدائع تخدم الوحدات المتنقلة الرجال والنساء على مدار خمسة أيام، إذ تبدأ عملها اليوم في مقر المحافظة وغدًا في مقر البلدية، على أن تنتقل يوم الثلاثاء لمستشفى البدائع العام لخدمة الرجال، ثم تبدأ في استقبال النساء يوم الأربعاء المقبل في مكان تواجدها بالمستشفى، على أن تختتم أعمالها في المحافظة بخدمة النساء في الثانوية الأولى.وفي محافظة الرس تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها للنساء في عددٍ من المدارس المتوسطة والثانوية لخدمة منسوبات وزارة التعليم والطالبات، فيما تتواجد في محافظة عقلة الصقور لتقديم واجب الخدمة للنساء في مدرستين ثانويتين.يذكر أن الوحدات المتنقلة تقدم خدمات السجل المدني من إصدار الهوية الوطنية وتجديدها، فضلاً عن تسجيل الواقعات المدنية كالزواج والطلاق إضافة إلى الوفاة، وطباعة شريحة البيانات "البرنت".// انتهى //12:02ت م0059