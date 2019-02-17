الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسيشارك 52 لاعباً ولاعبة من 13 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى منافسات تنس الطاولة بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي ستنطلق في العاصمة الإماراتية أبوظبى خلال شهر مارس المقبل.ويشارك في تنس الطاولة من السعودية لاعبان اثنان هما فارس المطلق، ونايف الشمرى تحت إشراف المدرب مهيد الشمرى ، فيما تشارك مصر بلاعبين اثنين ولاعبتين، وموريتانيا بلاعب ولاعبة وشريك وشريكة, وفلسطين بلاعبين اثنين ولاعبتين، و عمان بلاعب ولاعبة وشريك وشريكة ، ولبنان بلاعبين اثنين ولاعبتين، و المغرب بلاعبين اثنين ، والعراق بلاعبين اثنين ولاعبتين ، بيما تشارك تونس بلاعبين اثنين ولاعبتين والبحرين بلاعب ولاعبة ، وسوريا بلاعبين اثنين ولاعبتين, فيما تشارك الكويت في تنس الطاولة الموحد بلاعبة من ذوي الإعاقة الفكرية ولاعبة من غير المعاقين، وتشارك الإمارات بصفتها الدولة المنظمة بـ10 لاعبين "4 لاعبين وشريكين ,ولاعبيتن من ذوى الإعاقة الفكرية ولاعبتين من غير المعاقين" .وتتميز رياضة تنس الطاولة بالسرعة؛ مما يتطلب درجة عالية من التوافق العضلي العصبي بين اليد والعين, ومن خلال هذه الرياضة يستطيع لاعبو الأولمبياد الخاص إظهار ما يتميزون به من قوة وجمال في الأداء,بالإضافة إلى ما يوفره الأولمبياد الخاص من مسابقات الزوجي والفردي في رياضة تنس الطاولة، تتوافر أيضاً مسابقة المهارات الفردية، التي تسمح للاعبين بالتدريب والتسابق في المهارات الأساسية لهذه الرياضة, لذلك، فإن هذه المهارات الأساسية يتعين تطويرها قبل التقدم لخوض المباريات, إذ تتضمن مسابقات المهارات الفردية ضرب الكرة بالمضرب، وضربات الإرسال بوجه اليد وظاهرها, حيث تحتسب النتيجة النهائية لكل لاعب بجمع النقاط التي يتمكن من تسجيلها في كل مسابقة.ويمكن للاعبي الأولمبياد الخاص أيضا المشاركة في مسابقات الزوجي والمختلط الخاصة بفرق الرياضات الموحدة التي تعرف بـأنها برنامج أولمبياد خاص يعمل على إشراك لاعبي الأولمبياد الخاص و اللاعبين الأسوياء (شركاء) في فرق رياضية موحدة، بهدف التدريب والمشاركة في المسابقات, بالنسبة إلى تنس الطاولة للرياضات الموحدة، يتكون كل فريق من لاعب أولمبياد خاص وشريك.وأدخلت رياضة تنس الطاولة ضمن حركة رياضات الأولمبياد الخاص للمرة الأولى في إطار الألعاب العالمية عام 1987م ، وتنافس فيها 12 لاعباً، ليتزايد بعد ذلك حجم المشاركات فيها على نحو كبير, حيث تسابق 180 لاعبًا مثلوا 47 برنامجاً في مسابقات تنس الطاولة التي نُظمت في إطار الألعاب العالمية الصيفية عام 1999م وأقيمت في نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تسابق 272 لاعباً مثلوا 60 برنامج أولمبيادٍ خاص، في مسابقات تنس الطاولة التي نُظمت في إطار ألعاب الأولمبياد الخاص العالمية عام 2003 في دبلن بإيرلندا.وتضم مسابقة تنس الطاولة مجموعة من المسابقات "فردي ـ الزوجي ـ الزوجي المختلط ـ الكرسي المتحرك" وللرياضات الموحدة "فردي، ـ زوجي ـ الزوجي المختلط ـ الكرسي المتحرك ـ الزوجي والزوجي المختلط" حيث توفر هذه المسابقات التي تمثل المهارات الفردية "الإرسال , ضرب الكرة بالمضرب , إرجاع الكرة" , تنافساً مفيداً للاعبين ذوي مستويات القدرة المنخفضة.وتضم الألعاب العالمية بأبوظبى 24 رياضة رسمية، وجميعها تتبع القواعد والمعايير التي تضعها الهيئات الدولية المسؤولة عن إدارة كل رياضة, وهي ألعاب القوى، كرة الريشة الطائرة (البادمنتون)، كرة السلة،كرة الطائرة الشاطئية ،البوتشي، البولينج، سباقات الدراجات، الفروسية كرة القدم (الفرق المكونة من 11 لاعبًا، وكرة القدم السباعية، وكرة القدم الخماسية)، الجولف،الجمباز الفني،الجمباز الإيقاعي، كرة اليد، الجودو، التجديف بقوارب الكاياك، سباق المسافات الطويلة (الماراثون)، رفع الأثقال، التزلج بالعجلات، الشراع، السباحة والسباحة في المياه المفتوحة،تنس الطاولة، التنس الأرضي، السباق الثلاثي (الترايثلون)، الكرة الطائرة.// انتهى //13:31ت م0090