أبها 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في وكالة عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات اليوم، برنامجاً تربوياً تحت عنوان "بالقيم نحيا"، يهدف إلى توضيح البناء القيمي للمجتمع من خلال رؤية 2030.وأوضحت وكيلة العمادة لشؤون الطالبات الدكتورة فاطمة شعبان أن البرنامج الذي يستمر 3 أيام، يأتي في إطار رسالة الجامعة تجاه طالباتها وتجاه المجتمع والوطن، من خلال 14 فعالية تتنوع بين المحاضرات والورش والدورات التدريبية ١٤ التي تركز على تعزيز القيم الأخلاقية والمبادئ الإسلامية في نفوس الطالبات وبناء شخصية الطالبة، مما ينعكس على سلوكها وتفاعلها مع محيطها لتكون لبنة صالحة تفيد مجتمعها.// انتهى //13:32ت م0091