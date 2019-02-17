الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه اليوم، معالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، ومدير عام المديرية العامة للسجون اللواء محمد بن علي الأسمري.

واستمع سموه إلى شرح عن مجالات التعاون بين الجهتين في عدد من محافظات المنطقة وسبل تعزيز التعليم والتدريب بين مستفيديهم.

كما شهد سمو أمير منطقة الرياض توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة شقراء والمديرية العامة للسجون، التي تهدف إلى تذليل الصعوبات أمام النزلاء والتعامل معهم بشكلٍ استثنائيٍ فيما يخص إجراءات القبول، من باب التحفيز لهم للالتحاق بالبرامج الدراسية الجامعية إدراكاً من الجهتين لأهمية التعليم في إعادة تأهيل النزلاء وإصلاحهم.

وتشمل مذكرة التفاهم جميع السجون الواقعة في نطاق الجامعة الجغرافي وتقدم على ضوئها الجامعة للنزلاء برامج البكالوريوس في تخصصات متنوعة وكذلك الدبلوم والدورات التدريبية والبرامج التعليمية الصيفية.

وثمن الأمير فيصل بن بندر هذا التعاون المشترك والجهود المبذولة من قبل الجهتين لتحقيق المنفعة العامة والخاصة للمستفيدين.

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