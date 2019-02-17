المدينة المنورة 12 جمادى الآخرة 1440 الموافق 17 فبراير 2019م واسدشن مدير مكتب التعليم شمال المدينة بدر بن سعود الفهيدي اليوم المرحلة الثانية من البرنامج الوزاري القارئ الماهر للعام الحالي ، الهادف إلى تعزيز مهارات القراءة لدى الطلاب .وبين رئيس قسم الصفوف الأولية بالمكتب بدر السليمي، أن المشروع يهدف إلى تنمية قدرة طلاب الصف الثاني الابتدائي على القراءة وفهم المقروء ، مشيراً الى أن المشروع يمر بثلاثة مراحل الأولى على مستوى المدرسة والثانية على مستوى مكتب التعليم شمال المدينة والثالثة والأخيرة على مستوى إدارة التعليم منطقة المدينة المنورة .يذكر أن البرنامج يعزز المهارات اللغوية كالسرعة والقدرة على تحصيل المعاني وتعزيز مهارات الالقاء لدى الطالب.//انتهى//13:34ت م0093