الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واستواصل "وزارة الصحة" تفعيل حملة "كلنا التمريض" التي شرعت في تنفيذها ضمن حملاتها التوعوية، حيث انطلقت الحملة اليوم، في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، وتستمر يومين، لتنتقل بعدها إلى مجمع الرياض بارك التجاري لثلاثة أيام أخرى، وتعـد آخر محطات الحملة.وتُعد الحملة إحدى مبادرات الاعتزاز بمهنة التمريض ضمن برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي الداعم لرؤية المملكة 2030، وتأتي في إطار اهتمام الصحة بالتمريض كأحد أهم الركائز بالقطاع الصحي بالمملكة للاعتزاز بها وتقدير منسوبيها وحث الأجيال القادمة على الانضمام إليها بكل فخر في إحدى أعظم صور البذل للوطن والمواطنين.وتهدف الصحة من هذه الحملة إلى التعريف بالدور المحوري لمهنة التمريض ودور منسوبيها من خلال الاعتزاز بكادرها وإظهار الجوانب الاحترافية والفنية للمهنة ونشر الوعي بالدور الحقيقي لهذه المهنة والاحتفاء بمنسوبيها على جميع المستويات.وسبق ذلك مرور الحملة خلال الأشهر الماضية بعدد من مناطق ومدن المملكة دعما لكادر التمريض وإسهاماته العظيمة لخدمة المجتمع والوطن، حيث انطلقت من مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة وانتقلت بعدها إلى مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالجوف، ومنها إلى جدة وجازان لتختتم مشوارها في الرياض.يذكر أن الحملة تولي تركيزًا على تعريف طلاب مرحلة التعليم الثانوي وطلاب التخصص الجامعي بأهمية المهنة ومتطلباتها التي تستلزم المهنية العالية والصبر والتفاني، إضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة والإيمان بأهمية دورهم في المجتمع وقيمته الجوهرية، كما تسلط الضوء على نماذج مشرفة من شباب وفتيات الوطن الذين قدموا إنجازات كبيرة وملموسة في هذا المجال والتي تتناسب مع حجم تأثيرهم الفعلي، إذ تصل نسبة الكادر التمريضي في الصحة إلى حوالي 60% من عدد العاملين الكلي.// انتهى //13:34ت م0094