طرابلس 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسطالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، الصين بدعم طلب حكومة الوفاق برفع جزئي للحظر عن السلاح، لتمكين خفر السواحل وحرس الحدود وقوة مكافحة الإرهاب من أداء دورها الأمني والعسكري بكفاءة وفاعلية.ودعا السراج خلال لقاء مع عضو المكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الحاكم الصيني يانغ جيشي على هامش مؤتمر موينخ للأمن ،بدعم الصين من خلال عضويتها في مجلس الأمن الطلب الليبي بالسماح لليبيا بإدارة الأصول المجمدة للحد من الخسائر التي تلحق بتلك الأموال.وأكد المسؤول الصيني خلال اللقاء دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني وللمسار الديمقراطي في ليبيا ، معربا عن رغبة الصين في تعزيز التعاون الثنائي، ومساعدة الشعب الليبي على تجاوز الأزمة الراهنة وتلبية احتياجات ليبيا في مجالات حيوية متعددة.// انتهى //13:36ت م0095