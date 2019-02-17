نجران 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأبرمت جامعة نجران ممثلة في عمادة معهد الدراسات والاستشارات اليوم، مذكرة شراكة لتقديم خدمات استشارية مع كلية الغد الدولية بالمنطقة، حيث مثل الجامعة عميد معهد الدراسات والاستشارات الدكتور علي بن سعيد آل مزهر، فيما مثل الكلية عميدها الدكتور حسن بن علي دغريري، وذلك بمقر الجامعة.وأوضح الدكتور آل مزهر أن المذكرة تضمنت تقديم خدمات استشارية تعليمية وتدريبية، إضافةً إلى تطوير مقررات ومناهج كلية الغد الدولية بالمنطقة، وتعزيز التعاون بين الطرفين والاستفادة من الإمكانات والخبرات في مجال الاستشارات التعليمية والتطويرية، التي تمتلكها الجامعة عبر خبراتها التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات بما يعود بالنفع على المجتمع.// انتهى //13:37ت م0096