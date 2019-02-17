لندن 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بآخر التطورات بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مبرزةً دعوة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعضاء البرلمان المحافظين إلى وضع التفضيلات الشخصية جانباً ودعم اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.ونشرت تأكيد رئيسة الوزراء بأنها ستتحدث في الأيام المقبلة إلى كل قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ووجهت رسالة إلى أعضاء البرلمان البريطاني للدعوة إلى الوحدة في مسألة "بريكست".وأفادت أن شركة طيران "فلاي بي إم آي" البريطانية أوقفت فورا عملياتها التشغيلية ورحلاتها، بسبب ما وصفته بـالتحديات الصعبة بسبب بريكست،مشيرة إلى أن أسطولها المكون من 17 طائرة، توقف فعليا عن تنفيذ رحلات إلى أكثر من 25 مدينة أوروبية.ونقلت الصحف عن وزير الخارجية البريطانية تأكيده أهمية تحقيق حل شامل يتضمن أن لا تستعمل إيران اليمن كقاعدة لزعزعة استقرار الدول المجاورة لليمن ،مؤكداً ضرورة أن تحول طهران وعودها إلى أفعال وأن يقوم الحوثيون بمغادرة ميناء الحديدة.// انتهى //13:39ت م0097