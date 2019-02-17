الكويت 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واساستهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض المؤشر العام 33ر9 نقطة ليبلغ مستوى 05ر5188 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 18ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر122 مليون سهم تمت من خلال 4749 صفقة نقدية بقيمة 7ر16 مليون دينار كويتي (نحو 11ر55 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 09ر43 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4753 نقطة وبنسبة 9ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر92 مليون سهم تمت عبر 2894 صفقة نقدية بقيمة 7ر4 مليون دينار (نحو 51ر15 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الأول 8ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر5426 نقطة وبنسبة ارتفاع 13ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر29 مليون سهم تمت عبر1855 صفقات بقيمة 9ر11 مليون دينار (نحو 27ر39 مليون دولار).// انتهى //13:41ت م0098