بريدة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واستفقد مدير عام خدمات المياه بمنطقة القصيم المهندس عبدالمحسن بن محمد الفريحي اليوم، مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي بمحافظة الأسياح.واطلع المهندس الفريحي على سير مشروع الدفع النفقي "الثقب الأفقي"، وبحث مع محافظ الأسياح محمد بن علي العريفي واقع خدمات المياه والصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها، والعمل معاً على تذليل المعوقات التي تعترض تنفيذ المشروعات.وأوضح المهندس الفريحي أن القيمة الإجمالية لمشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي بالأسياح تتجاوز 29 مليون ريال، مشيراً إلى أنه سيتم إيصال الخط الرئيسي لمحطة المعالجة بطريقة الدفع النفقي بطول 2000 متر بقطر 800 مم، في حين سيتم إنشاء شبكات صرف رئيسية وفرعية داخل المحافظة بأقطار تتراوح ما بين 250 مم و 300 مم و 400 مم و 700 مم.// انتهى //13:48ت م0100