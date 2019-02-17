أبها 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واساختتم مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال بجامعة الملك خالد "شطر الطالبات" أمس فعاليات ملتقى "آفاق التقنية وريادة الأعمال" الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع "هاويات التقنية السعوديات" مقدما ١٣ ورشة تدريبية، استهدفت منسوبات الجامعات والمعاهد وطالباتها والقيادات في التعليم ومديرات المدارس ومعلماتها المهتمات بالتقنية وريادة الأعمال.ومن أبرز الورش التدريبية التي قدمت خلال الملتقى ورشة عمل عن "صيانة الحاسب " للمدربة هاجر اليزيدي وورشة في "تنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" قدمتها المدربة مشاعل العصيمي، تناولت خلالها نشأة فكرة حاضنات الأعمال وأعمالها وأهميتها وأهدافها، بالإضافة إلى ورشة تدريبية في "تحليل بنك الأسئلة ونتائج الاختبارات الإلكترونية" للمدربة منال المزيني.وشاركت المدربة هيفاء الدعلان بورشة بعنوان "التفكير التصميمي والمشروعات الريادية"، ناقشت خلالها ماهية التفكير التصميمي وأهدافه ومنهجيته، ونشأته ومراحله وتحدياته، فيما استعرضت المدربة أريج العسيري في ورشة قدمتها أحدث التقنيات في مجالات الحوسبة والمعلوماتية، كما قدمت المدربة أمجاد آل رايزة ورشة بعنوان "المهارات التقنية في مكان العمل" تطرقت خلالها لأسياسيات تقنية المعلومات، وحماية تقنية المعلومات واستخدام الحاسب الآلي في بيئة العمل، بالإضافة لورشة أخرى للمدربة لطيفة السنيدي عن "دور الحاضنات والمسرعات في المشروعات الناشئة" وأخرى للمدربتين بسمة السعيدي وزهرة مسعود بعنوان " أهمية الملاءة المالية للمشاريع الناشئة" و"كيفية تحديد فكرة المشروعات ".// انتهى //13:50ت م0101