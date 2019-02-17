قندهار 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسقُتل ثلاثة مدنيين على الأقل، من بينهم طفل، في انفجار عبوة ناسفة بإقليم قندهار جنوب أفغانستان، وفقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم .وأفاد قائد الشرطة الإقليمية، الجنرال تادين خان في بيان له اليوم أن الحادث وقع قرب منطقة "دامان".وأضاف أن عبوة ناسفة زُرعت على جانب طريق انفجرت مما تسبب في مقتل ثلاثة مدنيين، وهم رجلان وطفل.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.// انتهى //13:53ت م0104