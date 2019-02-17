الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واساستقبل معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في مكتبه اليوم , سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة فوزي كبارة.ورحّب معاليه بالسفير اللبناني، مشيداً بالعلاقات المتينة والمترابطة بين البلدين الصديقين، التي تأتي امتداداً من رغبة واهتمام قيادة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية وتفعليها بما يصب في مصلحتهما.وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة ولبنان، إضافةً إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:18ت م0152