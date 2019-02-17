تبوك 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسشهدت قمم جبال اللوز بمنطقة تبوك أمس، تساقطاً خفيفاً للثلوج والأمطار ، فيما شهدت المنطقة وخاصة المناطق الشمالية منها تدني في درجات الحرارة.ورصدت عدسة "واس" مع ساعات الصباح الأولى اليوم، الإقبال اللافت للأهالي والمتنزهين لمشاهدة الثلوج التي تساقطت بشكل خفيف مساء أمس على قمم الجبال والسهول والأودية في جبل اللوز.في حين انتشرت الأجهزة الأمنية لمواجهة أي طارئ - لا سمح الله - في ظل ما تشهده الطرق المؤدية إلى مناطق تساقط الثلوج من كثافة في الحركة المرورية.// انتهى //15:20ت م0153