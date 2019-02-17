جدة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسنالت الخطوط الجوية العربية السعودية في الرياض شهادة الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA"، لعمليات نقل الأمتعة "إياتا 753" كأول محطة في المملكة تطبق نظام تتبع الأمتعة، وهو نظام آلي يتتبع مواقع أمتعة المسافرين بدقة، ويُلزم شركات الطيران بمتابعة الحقائب في نقاط محددة عبر رحلة انتقالها لضمان معرفة موقع كل حقيبة في أي وقت، إضافة إلى اتباع اسلوب أكثر فعالية في إدارة تحديات أمتعة المسافرين، ورفع الكفاءة في عمليات مناولة أمتعة الضيوف.وحصدت " الخطوط السعودية" على الشهادة، بالتعاون المشترك والوثيق مع شركة مطارات الرياض وشركة المناولة "السعودية للخدمات الأرضية"، مما مكّن الناقل الوطني من الحصول على الشهادة العالمية وذلك بعد أن أوفت جميع متطلباتها عبر مواءمة الأنظمة الداخلية في إدارة وتتبع الأمتعة مع أنظمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي وأصبحت متوافقة مع متطلبات "إياتا 753" الذي يتم تطبيقه على مرحلتين، في حين تبدأ بالتتبع داخلياً من قبل الموظفين المعنيين ثم يتاح للضيف تتبع مكان أمتعته عن طريق الخدمات الالكترونية.// انتهى //15:23ت م0155