الظهران 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسشهد معرض "سكني إكسبو الظهران"، الذي اختتم أعماله أمس السبت، إقبالا تمثل بزوار للمعرض تجاوز عددهم 13.000 خلال فترة فعالياته التي امتدت عشرة أيام بغية خدمة مستفيدي قوائم انتظار وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالمنطقة الشرقية.وتمكن المعرض الذي يعد الأول من نوعه بالمنطقة الشرقية من طرح باقة متنوعة من الحلول والمنتجات التمويلية، والتي صممت لتناسب جميع شرائح المجتمع، الأمر الذي يُسهم في تذليل العقبات التي تواجه المستفيدين في سبيل حصولهم على تمويلهم العقاري، وفق رغباتهم واحتياجاتهم وقدراتهم المالية، كما أتاح المعرض للمستفيدين فرصة التعرف على أحدث النماذج والتصاميم السكنية، وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة.وأكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي أن عدد طلبات التمويل العقاري خلال المعرض تجاوزت حاجز الـــ 4.000 طلب تمويل، تنوعت ما بين "البناء الذاتي، والوحدات السكنية تحت الإنشاء، والوحدات السكنية الجاهزة".وأضاف: حرص الصندوق العقاري على تقديم كافة الاستشارات العقارية اللازمة والإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات الخاصة ببرنامج "القرض العقاري"، من خلال خدمة المستشار العقاري التي أتاحت أمام المستفيدين عدة خيارات وحلول تمويلية تلائم إمكاناتهم المالية، وتسهم في تملكهم "للمسكن الأول"، كما حصد "سكني إكسبو الظهران"، نسبة 82% لرضا الزوار عن تجربتهم بالمعرض بشكل عام، و وصلت نسبة توصية الزوار لأقاربهم وأصدقائهم بزيارة المعرض 87%.وأوضح أن الصندوق وفي ظل اكتمال منظومة الحلول التمويلية لديه، يقدم كافة خدماته من خلال فروعه المنتشرة بمختلف مناطق المملكة، والتي تعمل على مدار الأسبوع، تأكيداً لرسالة الصندوق العقاري بحرصه منذ تأسيسه على خدمة المواطنين ، وتسهيل إجراءاتهم للحصول على مساكن ملائمة لهم ، وسعيه للانتهاء من قوائم الانتظار بنهاية 2020، وإسهامه برفع نسبة تملك المواطنين لمنازلهم إلى 60% في 2020 وإلى 70% في 2030.// انتهى //15:26ت م0157