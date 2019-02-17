الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأكد معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي, أن جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده تعزز تربية الأجيال على كتاب الله تعالى, واصفاً القرآن الكريم بالمرشد العظيم لحياة المسلم وآخرته, وطريق الحق ونور الدياجي.وقال معاليه بمناسبة انطلاق الدورة الحادية والعشرين للمسابقة التي يشارك فيها هذا العام 122 متسابقًا ومتسابقة من مختلف مناطق المملكة والمقامة بالرياض خلال المدة من 11 – 15 من الشهر الحالي: "إن رعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للمسابقة تؤكد عنايته الكبيرة واهتمامه البالغ بخدمة كتاب الله الكريم ونشره وتعليمه, مبينًا أن حمل كلام الله سبحانه في الصدور بمثابة الخطوة الأولى للإبداع الذي يربط الإيمان بالعمل، ليكون النشء خادمًا لدينه، صالحًا لوطنه، موفقًا في دنياه، مثابًا في آخرته.وأضاف: "إن هذه البلاد المباركة قامت ركائزها على كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وحملت على عاتقها مشاريع العناية بالقرآن الكريم، وخدمة الدعوة الإسلامية، من خلال مشروعات كبرى وصلت ثمارها أصقاع الدنيا، عاداً هذه المسابقة واحدة من أدوات تشجيع الناشئة على حفظ كتاب الله وتدبر آياته والعمل بأوامره واجتناب نواهيه، وبالتالي فهي تبذر الخير في مجتمع الخير، لتبقى بلادنا المباركة نبراسا للحق والهدى والاعتدال.وهنأ معالي مدير الجامعة الإسلامية, أولياء أمور المشاركين على حسن تربية أبنائهم وتشجيعهم، كما هنأ المشاركين على توفيقهم لحفظ كتاب الله, حاثًا إياهم على العمل بما حفظوه فثمرة حفظ كلام الله هو العمل به.وقدم معاليه في ختام حديثه, الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لجهودهم المباركة وعطاءاتهم الخيرة ، الرامية إلى تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, داعياً المولى عز وجل أن ينفع بالحَفظة الإسلام والمسلمين.// انتهى //15:30ت م0159