المنامة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,380.72 نقطة على ارتفاع وقدره 8.74 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 820.49 نقطة على ارتفاع وقدره 10.32 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة، مليونين و 395 ألفًا و 612 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 527 ألفا و 628 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 78 صفقة.وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 45.56 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.// انتهى //15:33ت م0160