الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسعقد الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص ورشة عمل للوائح التنظيمية لرياضة الغوص في جدة بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من مراكز التدريب والمدربين والهواة من معظم مناطق المملكة.وتم خلال ورشة العمل استطلاع آراء مجتمع الغوص في مشروع بناء اللوائح التنظيمية للغوص وطرحوا أفكارهم وتطلعاتهم، تمهيداً للبدء بمناقشتها مع الجهات المعنية.وأكد المدير التنفيذي للاتحاد ثامر حابس نجاح ورشة العمل بجميع المقاييس وحرصوا خلالها على أخذ آراء الجميع من محبي الغوص وعن أبرز المعوقات التي تواجهم والمحاذير التي يجب عليهم توخيها أثناء ممارستهم لرياضة الغوص.// انتهى //17:12ت م0193