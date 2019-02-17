ثقافي / "التنمية الأسرية" بتبوك تنظم برنامجًا تثقيفيًّا بعنوان "أساسيات في التربية" غداً
الأحد 1440/6/12 هـ الموافق 2019/02/17 م واس
تبوك 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس
تنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً, برنامجًا تثقيفياً تربوياً بعنوان "أساسيات في التربية"، يستهدف النساء , وذلك بقاعة التدريب بجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك.
ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربات معرفة بأساسيات التربية لتفعيلها خلال دورها التربوي، كما يتناول عدداً من المحاور، أهمها التعرف على مفهوم التربية وأهمية
التربية بالنسبة الفرد والمجتمع وأسس التربية الأصيلة ، بالاضافة إلى إتقان المتدربة مهارات بناء العلاقة مع المتربي ، واستشعار عظم مسئولية التربية.
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17:12ت م
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