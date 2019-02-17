تبوك 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واستنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً, برنامجًا تثقيفياً تربوياً بعنوان "أساسيات في التربية"، يستهدف النساء , وذلك بقاعة التدريب بجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك.ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربات معرفة بأساسيات التربية لتفعيلها خلال دورها التربوي، كما يتناول عدداً من المحاور، أهمها التعرف على مفهوم التربية وأهميةالتربية بالنسبة الفرد والمجتمع وأسس التربية الأصيلة ، بالاضافة إلى إتقان المتدربة مهارات بناء العلاقة مع المتربي ، واستشعار عظم مسئولية التربية.// انتهى //17:12ت م0195