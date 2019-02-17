جيزان 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واساعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس اليوم , أسماء المشرفين والمشرفات الذين اجتازوا الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية للانضمام للإشراف التربوي بالإدارة ومكاتب التعليم التابعة لها ، والبالغ عددهم اثنين وعشرين مشرفاً وسبع عشرة مشرفة.وأكد الدكتور الأحوس حرص الإدارة على استقطاب الكفاءات والمتميزين في الأداء وذلك للإسهام في الارتقاء بالعملية التعليمية وتنسيق الجهود والتأثير في المعلمين ومساعدتهم في التطوير الشخصي والمهني وتقديم الدعم والخدمات الفنية بهدف تحسين أساليب التدريس في الميدان.وأوضح أن الإدارة ستقدم للمشرفين والمشرفات مع بداية مباشرتهم العديد من الدورات والتدريبات العملية التي ستتنوع موضوعاتها ومحاورها بين مهام العمل وشرح الأنظمة والقوانين والنمو المهني في مجال تخصصهم وأحدث الوسائل والخطط الإشرافية الحديثة والكثير من المحاور التي تسهم في تأديتهم لعملهم على الوجه الأكمل, وذلك توافقًا مع رؤية المملكة 2030م التي تؤكد أهمية تأهيل وتدريب العنصر البشري لزيادة الإنتاجية وضمان الجودة في عمله ، راجيا لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم الجديدة.// انتهى //17:13ت م0196