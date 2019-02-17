الأحساء 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمكتبه بديوان المحافظة في الهفوف اليوم، مدير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمحافظة طلال بن حسن الخالدي، يرافقه منسوبي الهيئة عبدالرحمن المقيصيب, وعبدالله العجيل، وذلك بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.وقدم الخالدي لسموه خلال اللقاء كتاب "نبض الخارطة الصحية", وعرض الخدمات الإلكترونية والبرامج العلمية التي تقدمها الهيئة للمواطنين والمقيمين من الممارسين في القطاع الصحي ومنها خدمة "ممارس بلس"، وشهادة الاختصاص السعودي التي تُعد من أرفع الشهادات العلمية.وأعرب سموه عن شكره وتقديره للخالدي ولمنسوبي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على جهودهم الكبيرة في الاهتمام بالمواطنين والمقيمين وتقديم الخدمات للجميع، مؤكداً دعمه وتشجيعه لكل المبادرات والبرامج التي تهدف لتنمية الوطن وتطوير المحافظة بكل ما تحتاجه الهيئة.// انتهى //17:13ت م0197