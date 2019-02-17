حائل 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بالمنطقة, رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس ميدان الفروسية , في صالة الاجتماعات بالإمارة اليوم , اجتماع مجلس إدارة الميدان.وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي, أن الاجتماع تناول عدد من الجوانب التطويرية لميدان الفروسية بالمنطقة بما يخدم ملاك وعشاق هذه الرياضة الأصيلة, منوهًا بدعم القيادة الحكيمة واهتمام ومتابعة سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه.وأشاد بتعاون الجهات الحكومية والأهلية وتفاعل رعاة السباقات, مبديًا تفاؤله بمستقبل الميدان والمنطقة بإذن الله .// انتهى //17:14ت م0198