أبو ظبي 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واساستقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي اليوم في أبو ظبي, معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وأعضاء وفد المجلس الذي يزو حاليًا دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.ورحب سموه برئيس مجلس الشورى وأعضاء الوفد في بلدهم الثاني, منوهًا بمستوى العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة على مختلف المستويات والأصعدة, مؤكدًا أهمية مثل هذه الزيارات الأخوية التي هي امتداد للتعاون بين البلدين ولاسيما في المجالات التشريعية والبرلمانية.وأشار سموه إلى ما تحقق من إنجازات مهمة في مسيرة التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.من جانبه أكد معالي رئيس مجلس الشورى, أن مستوى علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين البلدين الشقيقين تجسد طبيعة العلاقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.من جهة أخرى أقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بقصره اليوم, مأدبة غداء تكريمًا لوفد مجلس الشورى برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن أبراهيم آل الشيخ, بحضور معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.كما حضر مأدبة الغداء الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي الأستاذ أحمد شبيب الظاهري, وعدد من أعضاء من المجلس.وكان معالي رئيس مجلس الشورى قد قام مساء أمس بزيارة إلى معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية - روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور" الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة في متحف اللوفر أبو ظبي رافقته خلال الزيارة معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع والخارجية العضو المرافق محمد بن كردوس العامري واعضاء وفد مجلس الشورى المرافق لمعاليه.حيث كان في استقبال معاليه عدد من المسؤولين في منحف اللوفر والمعرض الذين رافقوا معاليه بجولة في أقسام المعرض وقدموا له شرح مفصل عن التسلسل التاريخي الذي تعكسه محتويات ومقتنيات المعرض التي تبرز الدور المتميز الذي قامت به الجزيرة العربية في مجال التجارة من خلال الحضارات المتعددة التي تعاقبت على أرض الجزيرة العربية، وتجسد جانبًا من الأنماط المعيشية لحضارات الجزيرة العربية.كما زار رئيس مجلس الشورى ورئيسة المجلس الوطني جناح الحضارات والتراث المشترك بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعدد من أجنحة المتحف.يشار إلى ان معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية - روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور" واحداً من أهم المعارض السعودية العالمية التي قدمت التراث الحضاري للمملكة والجزيرة العربية لأكثر من خمسة ملايين زائر من مختلف دول العالم من خلال إقامة المعرض في أشهر المتاحف العالمية بالمدن والعواصم الأوروبية والأمريكية والآسيوية، حيث شكل المعرض فرصة مهمة وحيوية لاطلاع العالم على حضارات المملكة والجزيرة العربية وما تزخر به من إرث حضاري كبير، ومقومات حضارية وتاريخية ممتدة عبر العصور.رافق معاليه خلال الزيارة أعضاء وفد المجلس الذي يضم الدكتور عبد الله العتيبي وجمال الفاخري والدكتورة حنان الأحمدي والدكتورة نورة المري.// انتهى //17:15ت م0199