الأحساء 12 جمادى الأخر 1440 هــ الموافق 17 فبراير 2019 م واستنظم إدارة التعليم الأحساء بعد غدٍ الثلاثاء ملتقى شبكات التعلم المهنية بعنوان " مدارس متعلمة لرؤية رائدة " وذلك بحضور العديد من القيادات الأكاديمية من الجامعات والكليات والمعاهد، إضافة إلى القيادة التربوية والتعليمية في الادارة العامة للتعليم بالأحساء بقطاعي البنين والبنات .وأوضح مدير وحدة تطوير المدارس بالإدارة العامة للتعليم بالأحساء الدكتور عبداللطيف بن عبدالله العبداللطيف أن ملتقى شبكات التعلم المهنية ، يعتبر أحد الثمار التي تحققت من تطبيق مبادرة نوعية تم بناؤها على مدى الثلاث السنوات الماضية وذلك برعاية من شركة تطوير للخدمات التعليمية والتي استفاد منها جميع المعلمين في مجموعات التعلم بالمدارس المطبقة للبرنامج الوطني لتطوير المدارس بالأحساء وتضمنت جانبين ؛ هما إدارة الصف والتعلم النشط ، ويأتي الملتقى ليلقي الضوء على أبرز النتائج التي حققتها المبادرة، وأفضل الممارسات التي تخللتها طيلة السنوات الثلاث التي تمثل عمر المبادرة .وبين أن الملتقى يقدم ست أوراق عمل موزعة على محوري المبادرة يقدمها عدد من المعلمين ممن مارسوا واستفادوا من مبادرة شبكات التعلم المهنية بمراحل التعليم العام الثلاثة؛ الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، وسيتضمن الملتقى فلمًا وثائقيًا يلقى الضوء على مراحل بناء مبادرة شبكات التعلم المهنية وتطلعاتها المستقبلية.وأكد اللعبداللطيف أن الملتقى يمثل أحد الجهود التي تنفذها الإدارة العامة للتعليم بالأحساء إسهاما منها في تحقيق تعليم نوعي يرتقي بمستوى تطلعات ولاة الأمر في وطننا الغالي، ويلبي متطلبات رؤية المملكة ٢٠٣٠ .وتأتي أهمية الملتقى بوصفه الأول في موضوعه على مستوى المملكة العربية السعودية؛ ذلك أن أغلب الملتقيات السابقة ركزت على مجموعات التعلم المهنية في حين يركز هذا الملتقى على ما هو أشمل من ذلك وهو شبكات التعلم المهنية التي تربط المجموعات في المدارس ببعضها البعض داخليا وخارجيا.// انتهى //17:17ت م0201