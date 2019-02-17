إسلام آباد 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأكد معالي وزير الإعلام في جمهورية باكستان الإسلامية فؤاد شودري، رغبة بلاده في تطوير العلاقات التاريخية مع المملكة العربية السعودية إلى شراكة استراتيجية.وأوضح معاليه في لقاء مع التلفزيون الحكومي الباكستاني أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان، ستسهم في نقل العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات، مشيرًا إلى سعي بلاده للعمل مع المملكة في مختلف المجالات.// انتهى //17:33ت م0207