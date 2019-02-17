نجران 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأكد مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بنجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن رعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، لجائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره "للبنين والبنات"، في دورتها الحادية والعشرون، هي ترجمة عملية للنهج الذي قامت عليه المملكة.وقال العصيمي في تصريح لـ "واس"، : إن هذه الجائزة تأتي ضمن الاهتمام بالمجتمع والناشئة على وجه الخصوص من أبنائنا وبناتنا، والمتأمل لأهداف المسابقة يعلم أن هذه البلاد هي راعية الإسلام والمسلمين وخادمة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم , ويأتي في هذا السياق الدور الكبير الذي تبذله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسها معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وما يبذله من جهود كبيرة لإنجاح هذه المسابقة والوصول بها إلى ما يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وأشار إلى أن هذه الرعاية والدعم من قبل ولاة أمرنا - حفظهم الله - ضمن اهتمامهم بكتاب الله تعلماً وتعليماً وتحكيماً، وضمن جهود الوزارة التي تشرف على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم.// انتهى //18:23ت م0236