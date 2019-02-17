سياسي / تعيين جنرال إثيوبي قائداً للقوات الأممية بأبيي
الأحد 1440/6/12 هـ الموافق 2019/02/17 م واس
الخرطوم 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس
عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس اليوم، الجنرال الإثيوبي محاري زودي قائداً لقوة بعثة الأمم المتحدة المؤقتة – ونيسفا- في منطقة- أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن مجلس الأمن الدولي تمديده ولاية –يونيسفا- في أبيي لمدة ستة أشهر تنتهي في 15 أبريل 2019.
وحذر من أن هذا التمديد الأخير مالم يحرز السودان وجنوب السودان تقدماً ملموساً في ترسيم الحدود.
وتأسست قوة –يونيسفا- في يونيو 2011، وهي مكلفة برصد الحدود الدائمة التوتر بين السودان وجنوب السودان، ويسمح لها باستخدام القوة لحماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في –أبيي-.
مما يذكر أن منطقة أبيي الغنية بالنفط حصلت على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين السودان وجنوب السودان في 2005.
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18:25ت م
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