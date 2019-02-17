الخرطوم 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس اليوم، الجنرال الإثيوبي محاري زودي قائداً لقوة بعثة الأمم المتحدة المؤقتة – ونيسفا- في منطقة- أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.وفي أكتوبر الماضي، أعلن مجلس الأمن الدولي تمديده ولاية –يونيسفا- في أبيي لمدة ستة أشهر تنتهي في 15 أبريل 2019.وحذر من أن هذا التمديد الأخير مالم يحرز السودان وجنوب السودان تقدماً ملموساً في ترسيم الحدود.وتأسست قوة –يونيسفا- في يونيو 2011، وهي مكلفة برصد الحدود الدائمة التوتر بين السودان وجنوب السودان، ويسمح لها باستخدام ‏القوة لحماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في –أبيي-.مما يذكر أن منطقة أبيي الغنية بالنفط حصلت على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين السودان وجنوب السودان في 2005.// انتهى //18:25ت م0237