المدينة المنورة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة على آخر تطور مراحل مشروع المستشفى التخصصي بالمدينة المنورة .جاء ذلك خلال استقبال سموه للمدير التنفيذي للمستشفى الدكتور نزار خليفة بحضور وكيل إمارة المنطقة وهيب محمد السهلي .وأكد المدير التنفيذي لمستشفى التخصصي الدكتور نزار خليفة ان البدء في استقبال مستشفى التخصصي بالمدينة المنورة لأول حالة سيكون في يناير 2020 .ونوه سمو أمير منطقة المدينة المنورة ، أن الفضل في إنشاء مشروع المستشفى يعود بعد لله لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي وجه -أيده الله- بتحويل مشروع مستشفى الميقات الجديد في المدينة المنورة إلى مستشفى تخصصي وضمه للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث واستكمال تنفيذه, وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير والمتطلبات الطبية والفنية والتقنية التخصصية .من جانبه أوضح الدكتور نزار خليفةأن المستشفى الذي كان بالنسبة لأهالي منطقة المدينة المنورة حلم يراودهم منذ سنوات، ها هو يتحقق في مطلع 2020 لسيسهم في التخفيف على أهالي المنطقة والمناطق المجاورة من تكبد عنـاء السفـر للمستشفيات التخصصية الأخرى ، وتقديم خدمة صحية نوعية ذات جودة عالية وفق معايير مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المعروف بإمكانات وخبرات وسمعة دولية تمكنه من التعامل مع الحالات الدقيقة والمستعصية.كما أعرب خليفة عن شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة ، على دعمه ومتابعته لهذا المشروع الذي يُنتظر أن يمثل نقلة نوعية في تقديم الرعاية الطبية التخصصية في المنطقة وماجاورها.يذكر أن المشروع مكون من مستشفى رئيس يتسع لـ 300 سرير مع عدد من المباني المختلفة الأخرى المرتبطة بالمشروع من إسكان وخدمات مساندة، تعكس اهتمام الدولة بتوفير رعاية طبية تخصصية وفق أرقى المعايير لأهالي وزوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم في إطار الرعاية الضافية والدائمة التي تحظى بها هذه المدينة المقدسة في مختلف الأبعاد الإنسانية والتنموية.//انتهى//18:38ت م0238