ثقافي / تعليم المهد ينفذ تدريبًا عمليًا للإبداع الناقد في تدريس اللغة الإنجليزية

الأحد 1440/6/12 هـ الموافق 2019/02/17 م واس
  • Share on Google+

المدينة المنورة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس
‏‫دشن مدير إدارة تعليم المهد محمد بن علي القحطاني اليوم, تدريبا عمليا للإبداع الناقد في تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية في ‫المملكة‬ لمعلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية، بحضور رئيس قسم اللغة بالوزارة عبدالرحمن الفريح في المركز الحضاري بالمهد.
وأوضح مدير تعليم المهد محمد القحطاني أن التدريب العملي الذي نفذه المدرب ناثان كليمينتز , والمدربة كيلي ويشارت, استهدفت أكثر من 100 معلم ومعلمة, حيث يجري تمرينهم في التدريب التخصصي للإبداع الناقد في تدريس اللغة الإنجليزية، بهدف رفع ‫نواتج التعلم‬ لهذه المادة.
من جانبه أكد رئيس قسم اللغة الإنجليزية بوزارة التعليم عبدالرحمن الفريح أن التدريبات المتخصصة تأتي بتعاون ‫وزارة التعليم‬, والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي مع السفارة الأمريكية في ‫المملكة‬، لترسيخ مهارات القرن الواحد والعشرين لدى ‫المعلم.
// انتهى //
18:43ت م
0240