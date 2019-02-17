المدينة المنورة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس‏‫دشن مدير إدارة تعليم المهد محمد بن علي القحطاني اليوم, تدريبا عمليا للإبداع الناقد في تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية في ‫المملكة‬ لمعلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية، بحضور رئيس قسم اللغة بالوزارة عبدالرحمن الفريح في المركز الحضاري بالمهد.وأوضح مدير تعليم المهد محمد القحطاني أن التدريب العملي الذي نفذه المدرب ناثان كليمينتز , والمدربة كيلي ويشارت, استهدفت أكثر من 100 معلم ومعلمة, حيث يجري تمرينهم في التدريب التخصصي للإبداع الناقد في تدريس اللغة الإنجليزية، بهدف رفع ‫نواتج التعلم‬ لهذه المادة.من جانبه أكد رئيس قسم اللغة الإنجليزية بوزارة التعليم عبدالرحمن الفريح أن التدريبات المتخصصة تأتي بتعاون ‫وزارة التعليم‬, والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي مع السفارة الأمريكية في ‫المملكة‬، لترسيخ مهارات القرن الواحد والعشرين لدى ‫المعلم.// انتهى //18:43ت م0240