ثقافي / تعليم المهد ينفذ تدريبًا عمليًا للإبداع الناقد في تدريس اللغة الإنجليزية
الأحد 1440/6/12 هـ الموافق 2019/02/17 م واس
المدينة المنورة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس
دشن مدير إدارة تعليم المهد محمد بن علي القحطاني اليوم, تدريبا عمليا للإبداع الناقد في تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية في المملكة لمعلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية، بحضور رئيس قسم اللغة بالوزارة عبدالرحمن الفريح في المركز الحضاري بالمهد.
وأوضح مدير تعليم المهد محمد القحطاني أن التدريب العملي الذي نفذه المدرب ناثان كليمينتز , والمدربة كيلي ويشارت, استهدفت أكثر من 100 معلم ومعلمة, حيث يجري تمرينهم في التدريب التخصصي للإبداع الناقد في تدريس اللغة الإنجليزية، بهدف رفع نواتج التعلم لهذه المادة.
من جانبه أكد رئيس قسم اللغة الإنجليزية بوزارة التعليم عبدالرحمن الفريح أن التدريبات المتخصصة تأتي بتعاون وزارة التعليم, والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي مع السفارة الأمريكية في المملكة، لترسيخ مهارات القرن الواحد والعشرين لدى المعلم.
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