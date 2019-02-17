الباحة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسحصّدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة مركزين متقدمين ضمن العشرة الأوائل في فئات جائزة وزارة التعليم للتميز في دورتها التاسعة للعام الدراسي 1438 - 1439هـ .جاء ذلك بعد إعلان أسماء الفائزين والفائزات في حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز على مستوى المملكة, بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ, وعدد من المسؤولين في الوزارة, وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات, وذلك على مسرح وزارة التعليم.من جهته هنأ المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبد الخالق حنش الفائزات بما جرى تحقيقه من مراكز متقدمة في جائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة, مؤكداً أن ما تحقق كان ثمرة لجهودهن المتميزة في الميدان التربوي, مشيداً بالاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التعليم للتميز والمتميزين وتشجيع منسوبي التعليم بمختلف فئاتهم وإبراز جهودهم بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء والعملية التعليمية بشكل عام.// انتهى //18:43ت م0241