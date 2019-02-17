الباحة 12 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 17 فبراير 2019م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية برغدان بمنطقة الباحة أمس, دورة بعنوان "الإبداع في القدرات", بحضور أكثر من 30 طالبة.وأشار رئيس لجنة التنمية الاجتماعية برغدان نايف بن سعيد الخمري أن الدورة التي قدمتها المدربة إيمان الغامدي عن طريق القسم النسوي في اللجنة استهدفت طالبات المرحلة الثانوية والجامعية, وعمّلت على رفع المستوى التحصيلي وتهيئة الطالبات في هذه المراحل لأجواء اختبارات القدرات التي تعد من المقاييس الهامة للقبول الجامعي ولخوض أسواق ومجالات العمل بعد المراحل الجامعية.وأضاف الخمري أن هذه الدورة تعد من سلسلة برامج اعتمدتها اللجنة تخدم في جزء منها هذه الشريحة المهمة من مجتمعنا.//انتهى//18:45ت م0244