طرابلس 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسكشفت مُديرية أمن الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس عن تفاصيل جديدة فيما يخص حادثة اختطاف عُمال تونسيين كانوا في طريقهم إلى مكان عملهم في المدينة.وأوضحت المديرية في بيان لها اليوم، أنّ سيارة مجهولة الهوية اعترضت طريق الحافلة التي كانت تنقل العُمال التونسيين، الخميس الماضي، أثناء عبورها من طريق المصفاة بالزاوية.وأشارت مديرية أمن الزاوية إلى أن السيارة المجهولة اقتادت حافلة العُمال الأجانب إلى مكان لم يكشف عنه إلى الآن، لافتة إلى أنها فور تلقيها بلاغاً بشأن الحادثة، قامت بتكليف دوريات أمنية للبحث عنها ومُلاحقة المُتورطين.وبينت المديرية أن عناصر الأمن تمكنوا من العثور على الحافلة وسائقها الذي تعرّض للاستجواب من قبل رجال الأمن، فيما لم تكشف المديرية حتى الآن عن نتائج الاستجواب.وأكدت مديرية أمن الزاوية أنها تُتابع قضية العُمال المُختطفين باهتمام شديد، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة تُجاه المُتورطين في هذه القضية.// انتهى //19:09ت م0249