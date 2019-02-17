رياضي / الدوري الفرنسي لكرة القدم : مونبلييه يفوز على ليل
الأحد 1440/6/12 هـ الموافق 2019/02/17 م واس
باريس 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس
تعادل فريق مونبلييه مع فريق ليل بدون أهداف اليوم في الجولة الـ 25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم .
وارتفع رصيد مونبلييه 38 في المركز السادس ، ورصيد ليل 50 نقطة بالمركز الثاني .
وتغلب فريق بوردو على تولوز بهدفين مقابل هدف ، ليعزز بوردو موقعه في المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة مقابل 27 لتولوز الخامس عشر ، وتعادل كاين مع ستراسبورغ بدون أهداف وبقي الأول في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 19 نقطة مقابل 36 نقطة لستراسبورغ الثامن .
ويلعب لاحقا رينس مع رين، وسانت إتيان مع باريس سان جرمان.
// انتهى //
19:48ت م
0257