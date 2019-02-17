باريس 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واستعادل فريق مونبلييه مع فريق ليل بدون أهداف اليوم في الجولة الـ 25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم .وارتفع رصيد مونبلييه 38 في المركز السادس ، ورصيد ليل 50 نقطة بالمركز الثاني .وتغلب فريق بوردو على تولوز بهدفين مقابل هدف ، ليعزز بوردو موقعه في المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة مقابل 27 لتولوز الخامس عشر ، وتعادل كاين مع ستراسبورغ بدون أهداف وبقي الأول في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 19 نقطة مقابل 36 نقطة لستراسبورغ الثامن .ويلعب لاحقا رينس مع رين، وسانت إتيان مع باريس سان جرمان.// انتهى //19:48ت م0257