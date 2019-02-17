الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسفقد فريق الهلال فرصته بالتأهل لدور الثمانية في بطولة الأندية العربية الـ37 للكرة الطائرة بعد خسارته من المكناسي المغربي بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما على صالة الزواري بالعاصمة تونس جاءت نتائج الأشواط 17/25 - 18/25 - 25/23 - 23/25 وتعد هذه الخسارة الثانية .وظهر الهلال بمستوى متوسط وارتكب اللاعبون أخطاء تسببت في فقدان الشوط الأول والثاني الذي قدم فيه المكناسي المغربي مستوى جيد وتميز لاعبيه بالجماعية , وفي الشوط الثالث نجح الهلال العودة للمباراة بعد أن ارتفع أداء اللاعبين لينهي الشوط 25/23 ، وفي الشوط الرابع كان التعادل بين الفريقين حتى اخر النقاط ليحسم المكناسي الشوط 25/23 .ويختتم فريق الهلال غدا اخر مبارياته في الدور التمهيدي بمواجهة الشرطة القطري على صالة رادس الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية في حين يلعب الاتحاد السعودي مع غاز الجنوب العراقي الخامسة بتوقيت السعودية .// انتهى //19:51ت م0258