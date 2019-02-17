الصياهد 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسوفرت جمعية خيرات لحفظ فائض الطعام أكثر من " 94 " عاملاً ومشرفا ميدانياً و30 سيارة مبردة ذات حمولات مختلفة، لجمع فائض طعام ولائم المشاركين في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في الصياهد الجنوبية للدهناء.وأوضح المشرف العام على الجمعية عبدالله السبيعي، أن العمل اليومي يجري على مراحل معينة، حيث ينطلق عدد من سيارات الجمعية لجمع الفائض من المناسبات المقامة في المهرجان، وإرساله بعد جمعه إلى مقر الجمعية عن طريق عدد من السيارات للنقل من المهرجان إلى الرياض، بحيث يتم استلامه وفرزه وإعادة تعبئته بإشراف ما يقارب 30 من اليد العاملة، ثم بعد ذلك يتم توزيع الصالح للاستهلاك عن طريق سيارات مبردة على المجمعات السكنية للعمال والأسر المحتاجة.وأبان السبيعي أن الجمعية استفادت من الطعام غير الصالح للاستهلاك الآدمي بنقله إلى الجهات المختصة، من أجل إعادة تدويره لسماد وأعلاف زراعية، مثمنا حرص الفرق الميدانية على تعاونهم وحرصهم وإدراكهم لأهمية هذا العمل في حفظ النعمة من الهدر وإسهامهم في إنجاحه.وأفاد أن الجمعية بأشرة أكثر من " 256 " مناسبة، وجمعت ما قدم فيها من ولائم ووزع الصالح من الطعام المتبقي على الاسر المحتاجة، مهيباً بكل المشاركين أن عمل الجمعية هو حفاظاً على هذه النعمة ليستفيد منها مسلماً محتاجا لها حيث تقوم الجمعية بذلك طلباً لرضى الخالق جل جلاله .// انتهى //19:59ت م0260