روما 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسفاز فريق جنوه على لاتسيو بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم .وتغلب فريق إمبولي على ساسولو بثلاثة أهداف دون رد ، وفوز أودينيزي على كييفو بهدف دون ردورفع جنوه رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد لاتسيو عند 38 نقطة في المركز السابع ، كما رفع إمبولي رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر وتوقف رصيد ساسولو عند 30 نقطة بالمركز الحادي عشر ، ورصيد أودينيزي 22 نقطة في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد كييفو عند 9 نقاط في المركز الأخير.// انتهى //20:00ت م0262