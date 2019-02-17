رياضي / جنوه يفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي لكرة القدم
الأحد 1440/6/12 هـ الموافق 2019/02/17 م واس
روما 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس
فاز فريق جنوه على لاتسيو بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم .
وتغلب فريق إمبولي على ساسولو بثلاثة أهداف دون رد ، وفوز أودينيزي على كييفو بهدف دون رد
ورفع جنوه رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد لاتسيو عند 38 نقطة في المركز السابع ، كما رفع إمبولي رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر وتوقف رصيد ساسولو عند 30 نقطة بالمركز الحادي عشر ، ورصيد أودينيزي 22 نقطة في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد كييفو عند 9 نقاط في المركز الأخير.
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20:00ت م
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