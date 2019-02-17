القطيف 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسينظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف، ممثلا بمكتب الضمان الاجتماعي يوم الأربعاء القادم محاضرة بعنوان " حولي هوايتك الى مشروع تجاري "، تقدمها المدربة فضيلة الفضل، وذلك بمقر المكتب بالقطيف.وتهدف المحاضرة إلى مساعدة النساء وتدريبهن على المهن التي يمكن تحويلها إلى مشروعات تجارية.وستتناول المحاضرة عدة محاور، أبرزها خطوات بدء مشروع الهواية، وكيفية تحويل الهواية إلى عمل مربح، وكيفية البحث عن الفرص المتاحة، وفوائد المشروع القائم على الهواية، إضافة إلى تعريف المشاركات بالجهات الداعمة للمشروعات النسائية في المملكة.//انتهى//20:15ت م0263