القاهرة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل عناصر من الشرطة الهندية في كشمير، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين.وجددت الخارجية المصرية في بيانها دعوة مصر لتكثيف الجهود الدولية من أجل القضاء على الإرهاب.// انتهى //20:24ت م0264