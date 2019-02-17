بغداد 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واساستقبل الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد اليوم، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، والوفد المرافق له.وأوضح بيان رئاسي عراقي أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على الالتزام بحماية السيادة العراقية، وأن وجود أية قوات لأغراض الدعم في مواجهة الإرهاب, إنما هي بدعوة من الحكومة العراقية، وضمن الأهداف المتفق عليها.وأكد الرئيس العراقي أهمية تطوير التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، ومساهمة الولايات المتحدة بتسليح وتطوير القدرات العسكرية للقوات العراقية.من جانبه، جدد الجنرال فوتيل التزام بلاده إزاء العراق ووقوفها إلى جانبه لتطوير قدرات قواته تدريبًا وتسليحًا.// انتهى //20:25ت م0265