الصياهد 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسحافظت اليوم الفردية " الحاكمة " العائدة ملكيتها لحنس بن مفرس العتيبي بالمركز الأول ، في أول أشواط فرديات الجل في لون الشعل، التي انتهت فعالياتها التحكيمية أمس في ميدان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد.وسجلت الحاكمة إنجازها الرابع في السيطرة على فرديات الجل، وحلت الفردية " العرفا " في المركز الثاني، والعائدة ملكيتها لمهنا بن إبراهيم العنزي في أول مشاركة لها في المهرجان، بينما جاءت الفردية " مخربة " في المركز الثالث، العائدة ملكيتها لعبدالله مناحي العجمي، وحلت الفردية " انتحار " العائدة ملكيتها لمترك بن نايف حجنة، فيما جاءت " النايفة " العائدة ملكيتها لنايف بن سعود الحثلين في المركز الخامس.وكانت 8 فرديات استعرضت في شوط فرديات الجل، بعد استبعاد أمس السبت فرديتين من أصل 10 أخرى انتقلت للمرحلة الثانية (الفحص الطبي)، تعود ملكيتها لمطلق الفطيماني، بسبب العبث وتحديد نوعه بالتمطيط بحسب بيان رسمي أصدرته إدارة المهرجان.من جانب آخر، تستعد غدًا الاثنين 10 فرديات جل في لون الحمر لخوض غمار المنافسة، تأهلت للمرحلة الثانية، وسجل اليوم الأحد دخول 10 فرديات أخرى في لون الشقح.// انتهى //20:36ت م0266