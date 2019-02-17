عمان 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسالتقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم، وفدًا من كلية الدفاع الوطني في الجيش الأميركي "كابستون"، برئاسة الفريق أول متقاعد ويليام غورتني، الذي يزور الأردن حاليًا.وتم خلال اللقاء تناول التطورات الراهنة في المنطقة، وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى استعراض التطورات المرتبطة بالأزمة السورية، وجهود الحرب على الإرهاب.// انتهى //20:40ت م0267