واشنطن 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 مواسأكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بانسحاب مباغت وسريع من سوريا، وستتشاور عن كثب مع الحلفاء بشأن المسألة.وصرح جيفري بحسب ما نشرته الخارجية الأمريكية أمام مؤتمر ميونيخ للأمن 2019م اليوم " نقول للحلفاء باستمرار إن هذا لن يكون انسحابًا مباغتًا وسريعًا وإنما خطوة بخطوة "، مؤكدًا أن الانسحاب لا يعني نهاية المعركة الأميركية ضد تنظيم داعش الإرهابي.// انتهى //20:42ت م0268