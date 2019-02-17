القاهرة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجامعة ترفض كل وجود أجنبي على الأراضي السورية من حيث المبدأ، مشيرًا إلى أن الحل الأفضل للوضع في شمال سوريا بعد الإنسحاب الأمريكي، قد يتمثل في العودة إلى اتفاق "أضنة" الذي تم التوصل إليه بين تركيا وسوريا في عام 1998م، خاصة وأن الاتفاق يساعد على الاستجابة للشواغل الأمنية التركية، دون الافتئات على التكامل الإقليمي لسوريا.وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة السفير محمود عفيفي في تصريح له اليوم، أن أبو الغيط قال خلال جلسة خصصت اليوم لمناقشة الأزمة السورية فى إطار مؤتمر ميونيخ للأمن: " إن النظام السوري يحتاج إلى تبني منهج أكثر اعتدالًا، وألا يكتفي بتحقيق النجاحات العسكرية على الأرض، وإنما ينخرط فى عملية سياسية جادة، وحوار حقيقي مع المعارضة السورية بما في ذلك الأكراد".وحول احتمالات استعادة سوريا لمعقدها في الجامعة العربية، أكد أبو الغيط أن القرار في النهاية يعود للدول العربية، وأنه لا يلمس تغيرًا جوهريًا في مواقف الدول العربية حيال هذا الأمر، مبينًا أن الجلسة ضمت كلًا من وزير الدفاع اللبناني ونظيره التركي، وكذلك المبعوث الأمريكي لسوريا، ونائب وزير الخارجية الروسي، فضلًا عن المبعوث الأممي إلى سوريا.وأشار عفيفي إلى أن الجلسة تناولت الأبعاد المختلفة للأزمة السورية، حيث لفت الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن كافة المداولات التي تتناول مستقبل سوريا تخلو من الحضور السوري، مؤكدًا أن هذا التناقض يمثل خطأ كبيرًا يتعين تداركه.// انتهى //20:42ت م0269